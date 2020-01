Poste Italiane celebra Dante in 70 piccoli comuni

Poste Italiane partecipa alle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo. Le celebrazioni sono previste nel 2021. Il contributo dell’azienda guidata dall’a.d. Matteo Del Fante, per sostenere la memoria e l’opera del Sommo poeta in tutta Italia, passa attraverso 70 piccoli comuni, che a diverso titolo sono collegati alle vicende artistiche e alla vita di Alighieri. In particolare, sono stati selezionati gli enti locali che hanno richiesto un sostegno per poter realizzare iniziative specifiche, possedendo opere legate a Dante Alighieri, essendo citati nelle vicende della Divina Commedia oppure essendo legati alla vita del poeta.

Sempre a livello di piccoli comuni, comunque, Poste Italiane aveva già annunciato nuovi servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5 mila abitanti, volendo consolidare il rapporto col territorio.

ItaliaOggi