Ultime sul calciomercato. Milan cerca Politano, Cutrone verso Firenze

L’interesse del Milan per l’attaccante dell’Inter Matteo Politano è l’ultima novità della sessione di mercato della Serie A iniziata il 2 gennaio e che proseguirà fino a fine mese. Il club rossonero ha incontrato gli agenti del calciatore, in questa stagione chiuso da Lukaku e Lautaro Martinez, in attesa delle mosse dei nerazzurri. Il 26enne sarebbe un’importante alternativa per il tecnico Stefano Pioli, essendo capace di giocare sia sulla destra che sulla sinistra del reparto offensivo, occupato al centro da Ibrahimovic-Piatek. Politano, acquistato dall’Inter con una spesa di 25 milioni di euro nel 2018, potrebbe trasferirsi per non meno di 20 milioni. Non si tratta dell’unica idea milanista. La società continua a valutare rinforzi per la difesa. Dopo aver puntato il 19enne centrale francese del Barcellona Jean-Clair Todibo, gli occhi sono ora sul 30enne capitano della nazionale danese Simon Kjaer, attualmente all’Atalanta. Il suo arrivo potrebbe aprire al ritorno di Mattia Caldara a Bergamo. In uscita Fabio Borini si avvicina al Verona e Lucas Paquetà al Paris Saint-Germain, mentre il portiere Pepe Reina dovrebbe finire all’Aston Villa. Si cerca già un possibile sostituto. Il nuovo vice-Donnarumma potrebbe essere uno tra Orestis Karnezis del Napoli o Marco Sportiello dell’Atalanta.L’Inter, dal canto suo, continua a coltivare il sogno Arturo Vidal, fortemente voluto da Antonio Conte che lo ha allenato alla Juventus. La trattativa con il Barcellona per il centrocampista cileno è però in fase di stallo. Servirebbe un rilancio. I nerazzurri hanno comunque ricevuto il sì del centrocampista di fasca Ashley Young, 34 anni, che ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Manchester United. L’esterno potrebbe arrivare già la prossima settimana. La Fiorentina prosegue il lavoro per sistemare l’attacco, reparto che paga l’assenza per infortunio di Franck Ribery. Dopo giorni di trattativa sembra più vicino l’accordo per l’arrivo di Patrick Cutrone, che in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi in Premier League al Wolverhampton. La società viola insiste anche per Alfred Duncan del Sassuolo. Per rinforzare la difesa l’obiettivo è invece il romanista Juan Jesus. Si muove anche il Napoli, che ieri ha chiuso per Diego Demme, centrocampista tedesco di origini italiane del Lipsia, capolista in Bundesliga: operazione da circa 12 milioni di euro. Il 28enne è oggi atterrato a Roma per le visite mediche e la firma del contratto, che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis per quattro anni, con un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. I partenopei per rinnovare la mediana sono molto vicini anche al 25enne regista del Celta Vigo Stanislav Lobotka, operazione da circa 20 milioni di euro. I portoghesi hanno già individuato un sostituto per dare il via libera al passaggio in azzurro. Avanza poi la trattativa con il Verona per Amir Rrahmani. Il 25enne difensore con cittadinanza albanese potrebbe arrivare a Napoli a giugno. Il Cagliari ha ceduto in prestito all’Empoli il difensore Simone Pinna. I toscani dovrebbero chiudere a breve anche per l’attaccante del Lecce Andrea La Mantia. Si parla di un contratto fino al 2023. Per quanto riguarda le squadre di classifica media o bassa il Bologna ha chiuso per Musa Barrow, attaccante dell’Atalanta: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per 13 milioni più bonus. A Bologna è arrivato anche il transfer per il 21enne centrocampista argentino Nicolas Dominguez, acquistato in estate dal Velez, che povrebbe essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic già domenica prossima. Il Parma ha concluso la trattativa per il centrocampista Jasmin Kurtic dalla Spal: 3,5 milioni più 500mila legati ai bonus. Infine la Sampdoria: Claudio Ranieri spera nel ritorno di Lorenzo Tonelli, ma per il difensore si attende il via libera del Napoli.