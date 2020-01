Terroni caput mundi / Il Cavaliere si accende con una nuova fiamma

Divampa sui social la notizia gossip che riguarda Silvio, la Pascale e Marta Fascina

IL GOSSIP INFURIA: MA DAVVERO SILVIO HA LASCIATO PASCALE?

(di Cesare Lanza per il Quotidiano del Sud) I giornali e i social sono impazziti… Chi è la donna che ha colpito il cuore di Silvio? Si chiama Marta Fascina la 30enne (nata in Calabria il 9 gennaio del 1990): alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, nel collegio Napoli Sud subito dopo Paolo Russo. Prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. E’ laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma. Il Fatto Quotidiano successivamente nel luglio 2018 scriveva di lei: «Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari». E «nei giorni caldi della fiducia a Conte», a tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, come Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, Berlusconi aveva spiegato: «Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica» (gli articoli scritti sul Giornale). Attualmente Marta Fascina è deputato di Forza Italia. Segretario della IV Difesa della Camera e responsabile Sicurezza.

ALESSANDRO CECCHI PAONE SMENTISCE IL FLIRT DEL CAV







Il gossip sui siti è stato però smentito da Alessandro Cecchi Paone. Ma andiamo con ordine. La Fascina sarebbe la nuova fiamma del Cavaliere che,dopo le feste,avrebbe lasciato Francesca Pascale, con cui aveva una relazione da dieci anni. Cecchi Paone, storico amico della Pascale, ha smentito drasticamente.

.,

MARTA FASCINA, DEPUTATA, NEL CUORE DI BERLUSCONI

Il nome di Marta Fascina nelle ultime ore è venuto alla ribalta in quanto attribuito a Silvio Berlusconi. Sarebbe lei la nuova “fiamma” dell’ex premier? A riferirlo è Affaritaliani.it, secondo il quale Berlusconi avrebbe lasciato Francesca Pascale proprio per Marta, anche lei originaria del Napoletano, precisamente della zona di Portici (ma nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria).

AFFARI ITALIANI LANCIA IL CASO MA “UN GIORNO DA PECORA”…

AffariItaliani dà per certa la notizia secondo la quale Marta avrebbe preso il posto di Francesca Pascale nel cuore di Silvio Berlusconi, ma a smentire l’indiscrezione è intervenuto Cecchi Paone. Secondo il portale, con la fine delle festività natalizie sarebbe emersa con insistenza la rottura tra Berlusconi e la Pascale. E sarebbe stato l’ex premier a lasciare la giovane napoletana. Ospite alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, però, Cecchi Paone ha liquidato le voci su una possibile nuova relazione dell’ex premier commentando: «Una enorme balla, una enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla,per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca ed il Presidente…» Il giornalista è anche un grande amico di Francesca Pascale.

CATERINA BALIVO ESALTATA DAI SUOI FAN IN VISIBILIO

Caterina Balivo arriva in studio con il suo solito stile frizzante indossando un abitino nero, con collo scintillante che lascia scoperte le spalle e le gambe. Mentre ai piedi calza degli stivaletti neri con piccole borchie. Completano il look il caschetto perfetto, labbra e unghie rosse. I fan sono letteralmente in visibilio. E lei li manda in solluchero quando condivide un selfie su Instagram. I complimenti non si sprecano: «Ma quanto sei bella…. Ti sto guardando in diretta…». E ancora: «Bellissima e stupenda», «Oggi proprio bella». Tutti poi sono concordi nel ritenere irresistibili le gambe della Balivo definite “stratosferiche”.

POI, CON VERNIA, UNA PICCOLA GAFFE SUI “TIRCHI GENOVESI”…

Intanto a “Vieni da me” Caterina accoglie Giovanni Vernia, che si sottopone a una intervista. Il comico rivela che deve la sua carriera nello spettacolo alla moglie, Marika Sacco: «Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci». La bella Balivo poi, raccontando dello spettacolo di Vernia a Genova, commette una piccola gaffe:«Ma sarà gratis? So che i genovesi sono tirchi». A salvarla ci pensa il comico che replica: «I genovesi non sono tirchi, non hanno molto ottimismo». E l’imbarazzo è superato.