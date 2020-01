Occhiali smart e tv 3D: tutti i flop del decennio hi-tech

Dai Google Glass al Fire Phone di Amazon, dalla realtà virtuale ai televisori 3D, fino alla app Vine e al Galaxy Note 7. Gli sbagli inevitabili e i crolli clamorosi che hanno lasciato il segno nella storia della tecnologia degli anni Dieci





DEI MIGLIORI si può dire siano arrivati troppo presto o troppo tardi, finendo poi per gettare la spugna. Degli altri che sono stati il frutto di strategie sbagliate, cecità, delirio di onnipotenza. La lista delle grandi cadute del decennio nel settore dell’hi-tech è lunga e l’eco di alcune è ancora forte. Vi ricordate i Google Glass? Assieme al crollo di BlackBerry e di Nokia, che fino a pochi anni prima sembravano giganti impossibili da battere, è fra le prime che viene in mente. Ma ce ne sono altre: i televisori 3D, imposti come futuro inevitabile nella vita di tutti finché non si è scoperto che pochi li trovavano irrinunciabili; il social network Vine fatto di frammenti video troppo brevi per diventare fenomeno planetario come avrebbe poi fatto TikTok; la batteria incendiaria del Samsung Galaxy Note 7, unico smartphone ad essere bandito pubblicamente via interfono dalle hostess prima del decollo; Windows 8, uno dei sistemi operativi più farraginosi e odiati della storia di Microsoft.

Realtà virtuale. Non è mai riuscita a diventare di massa, malgrado il gran numero di modelli di visori prodotti dal 2016 da Oculus (Facebook), Sony, Samsung, Google, Htc e altri. Il calarsi in mondi fatti di pixel, dopo il primo effetto stupore, evidentemente viene a noia

Gli errori (in)evitabili. “Se non accetti l’errore non farai mai nulla. Niente di peggio di un’azienda dove gli sbagli sono sgraditi”, taglia corto Ziv Aviram quando si parla di innovazione. Cofondatore dell’israeliana Mobileye, acquisita da Intel nel 2017 per la cifra record di 15,3 miliardi di dollari, ha fra le sue capacità quella di ristrutturare aziende apparentemente spacciate portandole sulla cresta dell’onda. E ha ragione, in parte: nei flop memorabili del decennio alcuni sono tentativi di compagnie che ne fanno di continuo. L’Amazon Fire Phone e il Facebook Phone, sono nati fra il 2010 e il 2014 quando gli smartphone cominciavano a dominare e ogni azienda hi-tech pensava fosse fondamentale avere il proprio. Anche progetti sorti online come la piccola console Ouya, otto milioni di dollari raccolti su Kickstarter, a molti sembrava avere un senso. Gli stessi Google Glass promettevano di sovrapporre al mondo reale quello digitale, un’idea che circolava da anni, basti pensare al romanzo del ’93 Luce Virtuale di William Gibson. Il prezzo stellare e i troppi limiti tecnici ne decretarono il fallimento. Fu più grave il buco nell’acqua fatto con Google+, l’anti Facebook, anche perché a onor del vero fra realtà virtuale, aumentata e mista, nessun visore o occhiale hi-tech ha mai fatto breccia.

Amazon Fire Phone. Nel 2014 avrebbe dovuto essere la porta di ingresso di Amazon nel settore della telefonia mobile, è stato invece quella di uscita. Troppi limiti tecnici e un prezzo relativamente alto

Il boom delle idee inutili. Poi ci sono quelli che hanno sbagliato fin dall’inizio facendo però finta di aver capito tutto della nuova società dei consumi digitali. Comico il caso del distributore smart di succhi di frutta Juicero. Lanciato nel 2014 come una rivoluzione, dopo aver ottenuto 120 milioni di dollari in finanziamenti, era in realtà una macchinetta da quattro soldi venduta a 700 dollari che erogava semplici succhi in busta. La produzione si fermò tre anni dopo fra fischi e risate, assaggio delle follie estreme che la Silicon Valley stava iniziando a sfornare prima dei casi di Theranos e WeWork, valutate miliardi e franate come castelli di sabbia.

Juicero. Macchina smart per succhi di frutta nata nella Silicon Valley delle startup milionarie anche se prive di idee. Juicero era infatti un semplice erogatore venduto però a 700 dollari. L’azienda ha chiuso nel 2017

I veri flop. Nokia, ovviamente, è una storia diversa. “Prima del crollo l’azienda era ancora convinta di avere la forza del numero uno e di poter imporre la sua visione, non capendo che era il mondo ad esser cambiato lasciandola indietro”, racconta Daniele De Grandis, oggi alla guida di Oppo Italia dopo esser stato ai vertici di Huawei, Htc e appunto Nokia. Quello dalla multinazionale finlandese è il tonfo che noi europei abbiamo pagato di più. Quando aveva già perso troppi treni, venne acquisita nel 2013 da Microsoft che la chiuse nel 2017 dopo aver tentato di farsi largo con i Windows Phone. Una follia costata a Redmond una perdita di circa otto miliardi di dollari e il licenziamento di decine di migliaia di persone che avevano fatto la storia della telefonia. E così, mentre passavamo sempre più tempo chini su dispositivi fatti in Cina, siamo finiti nelle mani di due sistemi operativi per smartphone americani che hanno un’idea molto precisa di ogni nostra abitudine. “Il bello è che avevamo la giusta idea per i telefoni di nuova generazione, il sistema operativo MeeGo. Ma i vertici della Nokia non erano più in grado di pensare con lucidità”. Parola di Stefano Mosconi, ingegnere romano che ad Helsinki faceva parte del gruppo di progettazione di quel che sarebbe potuta diventare una alternativa ad iOs di Apple e Android di Google. “Molte aziende finiscono per l’incapacità di rinnovarsi all’interno”, aggiunge citando The Innovator’s Dilemma, dell’accademico statunitense Clayton Christensen.

Nokia. Anche se il marchio è ancora vivo, nelle mani della Hmd, quel che restava dei telefoni Nokia originali finì nel 2017. Scelte sbagliate e l’acquisizione da parte di Microsoft, l’hanno portata da essere il numero uno fino al 2011 a chiudere i battenti se anni dopo

La fobia di esser troppo grandi. C’è quindi chi ha sbagliato tentando e chi ha fallito restando paralizzato dalla propria stazza, gerarchie, modelli di business del passato. E’ la fobia dei colossi del Web quella della palude prodotta dal gigantismo, pensano che risolvendo il problema troveranno l’elisir di lunga vita e di lungo dominio dei mercati. “In una struttura gerarchica tradizionale, un “no” può stroncare un’idea vincente. Ridurre quel rischio è stata la cosa migliore fatta da Amazon”. Ce lo disse Sebastian Gunningham quando ancora era vice presidente della compagnia di Jeff Bezos, dopo esserlo stato sia ad Apple sia ad Oracle. Da settembre è a capo di WeWork in seguito all’allontanamento del cofondatore Adam Neumann, responsabile di perdite annue da oltre due miliardi di dollari. Probabile che per rimettere in sesto le cose ora Gunningham qualche no dovrà dirlo. Nel frattempo nella Silicon Valley si pensa meno alla felicità dei dipendenti, un mantra degli anni Dieci, e più ad investire in ricerca pura: medicina 2.0, intelligenza artificiale, computer quantistici fra gli altri. Sanno che non significherà evitare gli errori, ma sperano serva ad evitare fallimenti rovinosi.

