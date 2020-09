Sicilia, a Modica nasce “lo scontrino sospeso” per gli indigenti

A Modica è nata l’iniziativa ‘lo scontrino sospeso’ pensata “per fare una buona azione per la collettività da parte della collettività che si compone di individui, dove il contributo del singolo agisce per il Bene comune”. A raccontare l’idea di Alessia Sudano, classe 1976, è il ‘Movimento difesa del cittadino’ di Ragusa in una nota. Il progetto viene descritto come “una grande opera di sensibilizzazione dove ciascuno può fare la sua parte, sentendosi parte di qualcosa di importante per tutti. Ci si rivolge ai supermercati della grande distribuzione che, aderendo, vorranno provvedere a ricevere quanto i loro clienti vorranno lasciare (da 5 euro in su) in una speciale cassa che, appunto, prenderà il nome di ‘Lo scontrino sospeso’ che servirà a raccogliere fondi per creare dei bonus di 30 euro per nucleo familiare, a settimana”. “Si tratterà di bonus rivolti alle famiglie che si troveranno in situazioni di bisogno, data l’emergenza sociale che si sta vivendo” si legge. “Nel momento storico e sociale che stiamo vivendo fa bene al cuore sentire che ci si sta mobilitando per fare del bene comune. Bene comune, quello che riguarda tutti ed è in queste due parole che risiede una forza unica, potente e contagiosa. Rincuora usare il termine “contagiosa” per qualcosa che contrasta il Covid-19 perché fa sperare, dona fiducia ed un altro modo di lottare e non perdersi d’animo”. Sudano, che fa parte del collettivo, è modicana di adozione ma catanese nel DNA. “Da numerosi anni si occupa di marketing strategico. È stata la promotrice del progetto provinciale ‘Guerilla Parking’ attraverso il quale sia è dato impulso alla lotta al degrado delle strutture ludiche esterne a favore di una fruizione più confortevole per i più piccoli abitanti del territorio”.