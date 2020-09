Da Bolzano a Casal di Principe, prosegue la consegna dei banchi monoposto

Da nord a sud, proseguono le consegne – da parte del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid Domenico Arcuri (nella foto) – dei banchi monoposto per la riapertura in sicurezza delle scuole.

Nelle prossime ore si completerà la fornitura a Bolzano e provincia, dove la campanella tornerà a suonare per la prima volta, dopo il lungo periodo del lockdown, lunedì 7 settembre e per quella data sarà coperto l’intero fabbisogno di nuove attrezzature richiesto dai dirigenti degli istituti scolastici.

In particolare, nei 111 istituti di Bolzano e provincia saranno consegnati 5.223 banchi e 790 sedute innovative.

Con la distribuzione della totalità dei banchi richiesti, e nei giorni scorsi, delle mascherine chirurgiche e del gel igienizzante, tutte le scuole della provincia riapriranno in sicurezza come previsto, con una settimana di anticipo rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane.

Sono invece quasi 1.500 i nuovi banchi in consegna a Casal di Principe (CE), anche in questo caso ad intera copertura della richiesta pervenuta dalle scuole. Più in dettaglio, sono stati già consegnati 300 banchi all’Istituto Tecnico G. Carli, mentre la prossima settimana arriveranno: