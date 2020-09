Puig Italia, Fulvia Aurino nominata direttore generale

E’ stata designata Fulvia Aurino come direttore generale di Puig Italia, società attiva nella produzione e nel commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici senza deposito

Fulvia Aurino, manager di successo, gode di un’esperienza eccezionale maturata nel corso del suo percorso professore. Dapprima in Estée Lauder Companies acquisendo inizialmente, la mansione di general manager Italy & malta per i brand Estée Lauder, Aerin e Tom Ford Beauty, e in seguito, come Digital Commerce, Marketing and Omnichannel Officer Officer Estée Lauder Companies Italy.

In passato ha percorso una carriera a livello internazionale all’interno del team di Procter & Gamble e Mondelez International.

Aurino ci ha tenuto a precisare in una nota:

“Mi unisco alla famiglia Puig con entusiasmo, un’azienda che si contraddistingue per la capacità di costruire brand di grande successo facendoli parlare al cuore del consumatore grazie anche a una profonda attenzione al dettaglio nel Retail. In un momento sfidante come questo è mia intenzione focalizzarci sui fondamentali che hanno reso forte l’azienda cogliendo le opportunità incrementali, dal digitale alla nicchia, sempre in stretta collaborazione con i partner della profumeria”.