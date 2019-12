Amazon, mezzo miliardo acquisti a Natale

Giocattoli, casa e libri i regali più ordinati dagli italiani

Giocattoli, casa, libri e Telefonia Mobile sono le categorie di beni più acquistati dagli italiani online attraverso Amazon. Le prime 10 città in Italia che hanno spedito un ordine per il periodo natalizio a un punto di ritiro di Amazon Hub sono state Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Venezia, Firenze, Padova, Varese e Vicenza. In tutto il mondo sono stati acquistati, attraverso il canale di shopping online, più di mezzo miliardi di prodotti. Per far fronte agli ordini natalizi in tutto il mondo la società ha aggiunto più di 250.000 operatori stagionali a tempo pieno e part-time.

Ansa