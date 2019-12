Trump e lo spettro dell’impeachment, la riflessione di Mauro della Porta Raffo

Gli americani attendono trepidamente di conoscere il destino del loro presidente Trump. Il tanto temuto impeachment ci sarà? Stanotte lo si scoprirà. Ma perché Trump rischia l’impeachment? Cosa ha scatenato il putiferio, lo spiega Repubblica: “Il presidente americano è accusato di aver fatto pressione sul suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, affinché avviasse un’indagine sull’ex vicepresidente americano e potenziale candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e il figlio, Hunter, ex manager di un’azienda ucraina del gas finita sotto inchiesta per un caso di corruzione. Il procuratore che indagava era stato rimosso al tempo in cui Biden era vicepresidente con delega sull’Ucraina. L’obiettivo di Trump, secondo i democratici, sarebbe stato quello di ottenere un vantaggio politico”. La notte, come già scritto, farà luce sulla sorte di Trump. Nel frattempo vi invitiamo a vedere il video che propone un’interessante riflessione di Mauro della Porta Raffo sul caso.