L’era dello scatto perfetto: Apple acquista Spectral Edge

L’azienda di Cupertino ora può contare sulla startup britannica per la tecnologia a infrarossi in grado di migliorare la qualità delle fotocamere

Spectral Edge ora è di Apple. L’azienda di Cupertino, secondo Bloomberg, ha acquisito la startup britannica specializzata in tecnologie che ottimizzano la qualità degli scatti. La prossima generazione di iPhone potrebbe fare propria la tecnica di fotografia computazionale sviluppata presso l’università dell’East Anglia in grado di fondere i dati catturati da un normale obiettivo con quelli raccolti da un sensore a infrarossi in modo da migliorare la resa degli scatti.

La tecnologia in questione, che si chiama Phusion, migliora la profondità di campo e quindi anche la resa dei dettagli in condizioni particolari, come nebbia o scarsa luminosità. Considerata l’importanza data al comparto fotografico nell’ultima generazione di smartphone, compreso l’iPhone 11, l’acquisizione di Spectral Edge fa pensare che Apple ha tutta l’intenzione di sviupparne le potenzialità.

