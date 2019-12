La scuola di cucina italiana sbarca in Cina: il Gruppo Chan & Chang finanzia l’apertura della sede di Food Genius Academy a Shanghai

12 milioni. E’ questo l’investimento del colosso cinese Chan & Chang Group, attivo soprattutto nell’immobiliare e proprietario, tra le altre cose, degli hotel Holiday Inn, per costruire la nuova sede di 2.300 metri quadri di Food Genius Academy a Shanghai. Si tratta della terza Scuola di Cucina riconosciuta dal Governo locale, dopo la Francia e la Svizzera (!).

Per effetto dell’accordo siglato con il Governo cinese a settembre 2019, Food Genius Academy sarà operativa a Shanghai da gennaio. L’enorme sede cinese della Scuola, grande 5 volte la casa madre milanese, consisterà in un grande laboratorio di cucina, un laboratorio di pasticceria, due aule dove gli studenti cinesi potranno seguire le lezioni teoriche, una biblioteca con volumi enogastronomici, uno spazio per eventi aziendali e Open Day e una zona relax. A tenere a battesimo la Food Genius Academy di Shanghai sarà il Corso di Cucina Italiana. Successivamente verrà attivato il Corso di Pasticceria Italiana. Il corpo docente sarà formato da chef e pasticcieri, italiani per formazione.

Spiega Desirée Nardone, Direttore di Food Genius Academy: «La nostra, infatti, sarà la prima Scuola di Cucina Italiana ufficialmente accreditata dal Governo cinese. Una grande occasione in un Paese che offre enormi possibilità professionali e di investimento nel campo della ristorazione di alta gamma».

«La scuola ha una natura prettamente professionale, per insegnare ai giovani cinesi le basi della cucina e della pasticceria italiane. Un elemento distintivo dell’offerta sarà la possibilità offerta ai nostri studenti di completare la propria crescita con uno stage».

