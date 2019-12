Premio Socrate a Loiero, oggi la cerimonia

Sarà consegnato all’ex governatore calabrese Agazio Loiero il prestigioso Premio Socrate 2019 per la scrittura. La cerimonia è in programma per oggi a Roma, al Centro studi americani di via Caetani. Autore di numerosi e apprezzati volumi, tra cui l’ultimo “Lorsignori di ieri e oggi”, Loiero è ormai un abituè della scrittura. Una dote che lo ha accompagnato anche nel pieno del coinvolgimento politico. Giornalista pubblicista, ha collaborato, inoltre, con diversi quotidianie settimanali tra i quali” Il Messaggero”, la” Gazzetta del Sud”e “L’ Unità”. Il Premio Socrate proprio negli ultimi mesi si è esteso con questa importante iniziativa. Ogni due mesi sarà designato il vincitore di un premio per la scrittura (libri, giornalismo, sceneggiature, politica, documenti scientifici). La decisione è stata affidata a una giuria composta da Cesare Lanza, presidente, Nicola Barone, Francesco Delzio, Costanza Esclapon, Antonio Eustor, Fiammetta Jori, Stefano Lucchini, Mario Pendinelli, Franco Romeo e Carlotta Ventura. Loiero, che ha sempre unito politica e giornalismo, si dice orgoglioso per il riconoscimento. Tra le esperienze politiche maturate, vanno segnalate quelle di ministro nei Governi guidati rispettivamente da Massimo D’Alema e Giuliano Amato. Poi, nel 2005, l’elezione a presidente della Regione alla guida di un’ampia coalizione di centrosinistra.

