Amazon: da Pmi 18mila posti di lavoro

Sono 12mila nel Paese, nel 2018 hanno esportato per 500 mln euro

Le piccole e medie imprese italiane che vendono sul Amazon.it hanno creato oltre 18mila posti di lavoro per supportare lo sviluppo della loro attività.

Il 30% dei posti di lavoro si trova nel Nord-Ovest, un altro 30% al Sud, il 20% al Centro e quasi il 10% sia al Nord-Est che nelle Isole.

Le Pmi italiane che vendono su Amazon hanno raggiunto quota 12mila nel 2018, con una crescita annua del 20%, si legge nella nota. Quasi il 30% di queste attività ha sede al Sud, il 25% al Nord-Ovest, quasi il 20% al Centro, il 15% al Nord-Est e il 10% nelle Isole.

Queste Pmi hanno realizzato vendite all‘estero per oltre 500 milioni di euro nel 2018, con un percorso di crescita di oltre il 50% anno su anno. La maggior parte di queste vendite all’estero proviene dal Centro (30%), seguito dal Nord-Ovest (25%), Nord-Est (20%), dalle Isole (15%) e infine dal Sud (10%).

“L’e-commerce rappresenta oggi, in Italia, il 7,3% delle vendite al dettaglio online e ammonta a 31,6 miliardi di euro.

In Europa l’e-commerce vale l’11%”, dichiara Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it “Se l’Italia raggiungesse la percentuale europea crescendo solo del 3,7%, ci sarebbero ulteriori 16 miliardi di euro provenienti dalle vendite online da cui le Pmi potrebbero trarre vantaggio”.

Ansa.it