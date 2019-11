ICity Rank 2019, Palermo scala 11 posizioni in classifica città smart

È stata presentata ICity Rank 2019, la classifica delle smart city italiane tra 107 comuni capoluogo, stilata da ForumPA che da anni fotografa la situazione delle città italiane per sostenibilità, tecnologia, vivibilità. Nello specifico, sono sei le dimensioni urbane analizzate: solidità economica, mobilità sostenibile, tutela ambientale, qualità sociale, capacità di governo e trasformazione digitale. Nel ranking nazionale Palermo quest’anno migliora la sua posizione di 11 posti rispetto allo scorso anno (dalla posizione 88 alla posizione 77). La classifica quest’anno è stata presentata nel corso dell’incontro “Verso il Pon Metro 2021-2027” che si è svolto martedì presso gli spazi del Talent Garden di Roma Ostiense e ha visto tra i relatori l’assessore alla cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina. Per Palermo, a determinare il miglioramento della posizione sono in particolare gli indicatori della trasformazione digitale (24esima posizione nazionale) e per il miglioramento della vivibilità e della mobilità (60esima posizione) con gli interventi per le pedonalizzazioni e la mobilità condivisa. I risultati peggiori si registrano invece relativamente alla solidità economica del tessuto sociale, che vede Palermo al 99esimo posto e nessuna grande città del meridione entro le prime 30 posizioni. Per il sindaco Leoluca Orlando “ancora una volta si conferma che Palermo continua a migliorare, ma che allo stesso tempo tanta strada resta da fare. Sono dati che ci confortano e ci stimolano a proseguire nel cammino intrapreso, consci delle difficoltà, ma anche dei risultati raggiunti”.