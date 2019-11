Bonus pensione 2019, a dicembre 155 euro: ecco a chi spetta

Per i pensionati, a dicembre, è in arrivo un bonus di 154,94 euro per i pensionati. Un bonus però che non spetta a tutti, ma solo a coloro che ricevono pensioni al di sotto del trattamento minimo e che hanno un reddito annuo inferiore a una determinata soglia. Ma vediamo nel dettaglio cos’è il bonus pensioni che viene erogato a dicembre, a chi spetta e quali invece sono i contribuenti che non potranno riceverlo.

I limiti

Il bonus verrà erogato a coloro che nel 2019 hanno percepito una pensione dall’importo minore o uguale a 6.596,46 euro. Oltre all’importo dell’assegno previdenziale, ci sono anche altri limiti di cui tenere conto per beneficiare del bonus. In particolare ha diritto al bonus di 154,94 euro se il pensionato ha un reddito individuale inferiore o uguale a 9.894,69 euro. Se invece è coniugato, il limite del reddito familiare deve essere inferiore o uguale a 19.798,38 euro.

Tredicesima e bonus

Il bonus che viene erogato dall’Inps è stato introdotto con la legge 388/2000. A dicembre tutti i pensionati percepiscono la «tredicesima» della pensione, che spetta a tutti. Il bonus di 154,94 euro invece è aggiuntivo alla tredicesima, ma solo per le pensioni minime, come abbiamo precedentemente accennato. E non spetta, inoltre, a chi riceve trattamenti previdenziali particolari, come pensione invalidità civile; pensione sociale; assegno sociale; rendita facoltativa di vecchiaia; rendita facoltativa d’inabilità; pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe; assegni di esodo; isopensione.

Corriere.it