Tesoro: salgono rendimenti Btp in asta

Collocati 5,5 mld di Btp e 750 mln di Ccteu

Salgono i rendimenti nell’asta di titoli di Stato.

I Btp a 5 anni per 2,5 miliardi di euro (a fronte di una domanda di 3,4 miliardi) sono stati assegnati con un rendimento dello 0,42% con un aumento di 17 centesimi.

Il Btp a 10 anni ha visto un rendimento dell’1,06% (in crescita di 18 centesimi) per un importo di di 3 miliardi a fronte di richieste per 3,8 miliardi. La 17esima tranche del Ccteu per 750milioni ha realizzato un rendimento lordo dello 0,4%.

