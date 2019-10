Msc Crociere porterà a Cagliari 135 mila turisti nel 2020

Msc Crociere ha preannunciato per il prossimo anno tre arrivi in più nel porto di Cagliari. Dai 31 approdi e dai circa 130 mila passeggeri di quest’anno, la previsione per il 2020 è di effettuare 34 scali (+9,7% in più rispetto al 2019) e di arrivare a 135 mila crocieristi (quasi +3,9%). La notizia è stata diffusa stamane, durante la cerimonia inaugurale della nave Msc Fantasia, varata nel 2008, ma approdata per la prima volta a Cagliari. La nave ospita 3.818 passeggeri totali, di cui 2.661 hanno deciso di scendere a terra, per una visita nel centro storico di Cagliari. “Sono ormai diversi anni che facciamo tappa qui settimanalmente con le nostre navi”, ha spiegato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc. “Abbiamo iniziato nel 2015 con crociere settimanali e quando possiamo cerchiamo di inserire Cagliari anche in altri itinerari, non settimanali, con mini crociere o crociere lunghe. È una destinazione che piace molto ai nostri passeggeri”.

La Msc Fantasia domani farà l’ultima tappa di questa crociera a Napoli, prima di una nuova partenza, il 2 novembre, verso il Sud America e il Brasile. Intanto, per il 9 novembre prossimo la compagnia di navigazione della famiglia di armatori Aponte accoglierà i suoi primi ospiti nella nuova destinazione alle Bahamas, nell’Ocean Cay MSC Marine Reserve, un’isola ex sito industriale adibito all’estrazione di sabbia, che Msc ha acquistato, bonificato e riprogettato anche con la piantumazione di circa 20 mila specie arboree, dove però non sono presenti strutture alberghiere e dove i croceristi potranno far tappa solo in giornata.

Valentini ha annunciato che, sempre, il 9 novembre, ma ad Amburgo, la compagnia varerà una nuova ammiraglia, la Msc Grandiosa, alla presenza di Sophia Loren e Michelle Hunziker.