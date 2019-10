Google, motore ricerca cambia con l’Intelligenza artificiale

Con software Bert, “più grande passo avanti degli ultimi 5 anni”

Il motore di ricerca di Google si appresta a fare un grande cambiamento grazie all’Intelligenza Artificiale.

L’azienda di Mountain View ha avviato la sperimentazione negli Stati Uniti del software Bert, acronimo di Bidirectional Encoder Representations from Transformers: potrà analizzare una parola in relazione a tutte le altre presenti in una frase, in modo da avere una comprensione superiore del contesto in cui viene pronunciata. In sostanza, spiega Google in un post ufficiale, interpreterà le ricerche dell’utente in modo meno letterale favorendo il significato generale di una frase.

Il nuovo sistema sarà inizialmente disponibile in lingua inglese e in Usa, al momento non vengono specificate tempistiche di rilascio in altri paesi. “E’ il più grande passo in avanti degli ultimi cinque anni e uno dei nella storia della ricerca”, spiega nel post Pandu Nayak, vice presidente di Google Search.

Ansa.it