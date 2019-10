Premio Socrate (bimestrale) per la scrittura

Il Premio Socrate si estende con una nuova iniziativa. Ogni due mesi sarà designato il vincitore di un premio per la scrittura (libri, giornalismo, sceneggiature, politica, documenti scientifici). La decisione sarà affidata a una giuria composta da Cesare Lanza, presidente, Nicola Barone, Francesco Delzio, Costanza Esclapon, Antonio Eustor, Fiammetta Jori, Stefano Lucchini, Mario Pendinelli, Franco Romeo. La giuria, per eleggere il primo vincitore, si riunirà martedi 29 ottobre alle ore 13 al ristorante ‘Arturo’ in via Aurelia Antica 413, a Roma.