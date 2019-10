Roadhouse rafforza il posizionamento value for money con la nuova campagna

Roadhouse ha lanciato una campagna di comunicazione con un nuovo posizionamento e un originale payoff che ruotano intorno alle importanti novità del nuovo menù. Fedele alla missione di sempre di garantire il best value for money, ovvero la migliore qualità della carne al prezzo più conveniente, Roadhouse ha lanciato una nuova linea di tagli di carne 100% da allevamenti italiani, accompagnata da numerose offerte particolarmente convenienti.

“Senti che buono” è il nuovo claim, ideato dall’agenzia LIFE, che chiude gli spot prodotti dalla società inglese Food Hall e diretti da Scott Grummett, uno dei fotografi e registi più rilevanti in ambito food, che si è affermato per il suo stile moderno e internazionale. I video, da 15” e 30”, sono realizzati nella modalità ASMR, una forma di espressione innovativa che evoca le sensazioni olfattive, gustative e “onomatopeiche” dei piatti e della loro preparazione.

In linea con la brand strategy, LIFE ha realizzato anche tutti i nuovi materiali di comunicazione POP, tra cui un nuovo menu dal trattamento cool e moderno, dove sono protagoniste le immagini dei piatti, mantenendo comunque una chiara e funzionale leggibilità.

Contestualmente Roadhouse annuncia un gruppo di nuove aperture – Padova, Bussolengo (VR), Erba (CO) – che confermano l’importante piano di espansione della catena.