Ultime dagli Emirati Arabi. Emirates dubita di ricevere nuovi Boeing 777-9

La compagnia aerea Emirates dubita che riceverà uno dei 115 Boeing 777-9 che ha ordinato l’anno prossimo, ha detto che il costruttore di aeromobili statunitense “affronta difficoltà nella costruzione del jet”. Emirates, cliente di lancio del più grande jet con doppio reattore al mondo, avrebbe ricevuto i suoi primi 777-9 nel 2020, ma il produttore ha sospeso i test di carico dell’aereo. “Entro la fine del prossimo anno ne avremmo dovuti avere otto. Ora non sembra che ne avremo alcuno”, ha detto il presidente di Emirates, Tim Clark (nella foto) in una conferenza a Dubai. La Boeing ha sospeso difatti i test di carico del nuovo widebody a settembre, quando i media hanno riferito che una porta cargo non ha superato uno stress test a terra. Ci sono stati anche problemi con il nuovo motore a turbina GE9X di General Electric che alimenterà il jet. Boeing ha detto che prevede di effettuare il test di volo iniziale nel 2020 e punta a far entrare in servizio commerciale il 777X nello stesso anno. Clark ha detto di aver detto a Boeing che insiste per un periodo di prova di 13-16 mesi per il nuovo jet. Nel 2013 Emirates ha ordinato 150 jet 777X, tra cui la variante 777-8. In seguito ha effettuato un ordine preliminare per 40 jet Boeing 787 Dreamliner nel 2017, per cui Clark ha dichiarato di aver ancora visto un posto nei piani della flotta della compagnia aerea. Inoltre, la Boeing non è stata in grado di consegnare nessuno dei suoi 737 MAX da quando l’aereo a corridoio singolo è stato messo a terra in tutto il mondo a marzo dopo due incidenti mortali in Indonesia e in Etiopia che hanno ucciso 346 persone. Clark ha affermato che a settembre Emirates non prenderebbe i nuovi aerei Airbus e Boeing se non fossero veramente pronti, e ha affermato che i produttori di motori Rolls Royce e GE devono migliorare la loro affidabilità. I produttori di aeromobili non dovrebbero promettere troppo sulla capacità di nuovi aeromobili, ha detto. Emirates ha anche firmato accordi per 40 Airbus A330-900 e 30 A350-900.