Il Gruppo Salini Impregilo si aggiudica da contratto da 255 milioni nello stato di Washignton, Stati Uniti

Lane, società del Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata un contratto da 255 milioni di dollari (224,3 milioni di euro) per la costruzione di un tunnel di stoccaggio idrico, per ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal: il primo progetto nello stato di Washington per Lane, a sottolineare la sua leadership in questo settore.

Noto con il nome di Ship Canal Water Quality Project – Storage Tunnel project, comprende la costruzione di una galleria lunga 2,7 miglia (4,2 chilometri), che permetterà di trattenere fuori dal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union una media annuale di 75 milioni di galloni (276 milioni di litri) di acque contaminate pluviali e di acque reflue. Note localmente con il nome di “Combined Sewage Overflow” (CSO), queste acque non depurate che si immettono nei corpi d’acqua vicino a Seattle, in seguito a piogge intense, possono nuocere alla salute delle persone, ai pesci, alla fauna e all’ambiente in generale. I lavori dovrebbero iniziare nel mese di ottobre 2019, per essere completati entro il 2022.

Salini Impregilo è pronta a espandersi ulteriormente negli Stati Uniti, il suo più grande mercato per fatturato, dopo la nomina di Mark Schiller quale Presidente e Amministratore Delegato di Lane. Con un portafoglio ordini a fine giugno di oltre 4 miliardi di dollari e nuovi ordini che totalizzano oltre 800 milioni di dollari, inclusi i nuovi contratti e quelli a breve finalizzati, oltre alle migliori offerte, il Gruppo è desideroso di aumentare la propria quota di mercato con nuovi progetti nei settori trasporto, acqua e tunnelling.

Salini Impregilo e Lane puntano a progetti eco-sostenibili come i tunnel idraulici all’interno del Paese, supportando le città desiderose di gestire al meglio le inondazioni di acque fognarie non depurate e di ridurre l’inquinamento dei propri fiumi e laghi. Lo scorso marzo, Lane si è aggiudicata un contratto da 524 milioni di dollari (460 milioni di euro) per la realizzazione di un bacino nel sud della Florida per ridurre l’immissione di acque inquinate in un estuario. Tra i progetti realizzati e tuttora in corso, il Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel (3RPORT) a Ft. Wayne, nell’Indiana; il Dugway Storage Tunnel a Cleveland, nell’Ohio; e l’Anacostia River Tunnel, che con il Northeast BoundaryTunnel (NEBT) a Washington, D.C., è parte del mega progetto Clean Rivers Project.