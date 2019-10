Apre a Vienna il Museo dei Selfie

Si chiama No Filter Museum ed è stato ribattezzato “Museo dei Selfie”, anche se non è un vero e proprio museo: più che altro è una specie di grande raccolta di sfondi ideali per scattare buoni selfie o foto. Pareti colorate, bolle di sapone, specchi deformanti, cose così…. L’idea è quella di ridiffondere tra i più giovani, l’attenzione e l’abitudine a frequentare i musei. E per farlo hanno ben pensato di crearne uno dovo gli under 30 siano particolarmente interessati e invogliati ad entrare.

Luciana Grosso, Business Insider Italia