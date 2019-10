Airbus investirà 2,5 miliardi di dollari in Turchia nel 2020

Airbus prevede 2,5 miliardi di dollari di investimenti in Turchia nel 2020. A rivelarlo è stato il ministro dei Trasporti di Ankara, Mehmet Cahit Turhan, durante una cerimonia a Kayseri nel centro della Turchia, insieme al collega alla Difesa, Hulusi Akar.

Secondo il ministro, nel 2030 gli investimenti dell’azienda europea nel Paese dovrebbero superare i 5 miliardi di euro. “In cambio di questi investimenti, ogni aereo commerciale e militare Airbus che vola oggi ha parti prodotte da fornitori turchi”, ha detto il ministro, secondo cui “la progettazione e produzione di componenti fondamentali come i pannelli di controllo per alcune piattaforme di aerei commerciali e militari” avviene proprio in Turchia.