A35 Brebemi e Chef Express insieme per l’ambiente, riciclo della plastica in cambio di buoni sconto

Dopo la recente apertura dei distributori di GNL (gas naturale liquefatto o LNG liquefied natural gas) e CNG (Compressed Natural Gas o metano per auto) è stato fatto un ulteriore passo avanti per la difesa dell’ambiente nelle aree di servizio della A35.

Brebemi e Chef Express infatti, nell’ambito delle strategie per la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali in plastica, hanno attivato un servizio ecologico promozionale presso l’Area di Servizio “Adda Nord”, consistente nella installazione di una postazione automatica di raccolta differenziata premiante per la raccolta di bottiglie in plastica monouso Pet.

L’iniziativa consente lo smaltimento delle bottiglie monouso utilizzate mediante il loro conferimento in un’apposita macchina compattatrice “mangiaplastica” che è stata posizionata all’ingresso del locale Ristoro ed è già funzionante.

Ad ogni conferimento la macchina rilascia automaticamente all’utente un buono sconto del 10% sui prodotti principali di consumo individuati da Chef Express e presenti presso il punto vendita dell’Area di Servizio Adda Nord, con l’esclusione dei prodotti da banco. I buoni sconto non sono cumulabili con altre iniziative di Chef Express, con sconti e promozioni in corso e neppure, in caso di conferimenti multipli, possono essere tra loro cumulabili.