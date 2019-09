Anas, contratto da 20 milioni per lavori manutenzione delle strade sarde

L’Anas ha stipulato il contratto d’appalto del lotto 12 degli interventi di manutenzione della pavimentazione sulle strade della Sardegna. L’accordo, valido per tre anni, ha importo complessivo pari a 20 milioni di euro. L’impresa aggiudicataria è risultata Serlu. L’utilizzo dell’accordo quadro quale strumento contrattuale – si legge in una nota dell’Anas -, consente di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.