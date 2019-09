Sony sarà alla Milan Games Week con tante esclusive PS4 e uno stand Playstation Gear

È imminente l’inizio dell’edizione 2019 di Milan Games Week powered by TIM, la più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, in programma dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Sony Interactive Entertainment Italia sarà tra i protagonisti di questo evento con uno spazio ancor più ampio rispetto alla passata edizione.

Lo Stand PlayStation, presso il Padiglione n. 8, si estenderà infatti su un’area di oltre 1400 mq totali, in cui saranno allestite oltre 150 postazioni di gioco, omaggio ideale ai numerosissimi videogiocatori ben rappresentato dal concept For the players.

Tante le anteprime e i titoli in esclusiva per PlayStation 4 presenti in fiera: da Nioh 2 a MediEvil, da Dreams a Concrete Genie, passando per DaysGone e Gran Turismo Sport.

Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di giocare ad alcuni imperdibili classici del catalogo PlayStation, come Marvel’s Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered. I fan di Hideo Kojima potranno dare uno sguardo approfondito a Death Stranding, di cui verrà mostrato un video all’interno dell’area Teatro.

Il Teatro ospiterà inoltre le demo di Watch Dogs: Legion, a cui è stata dedicata anche un’area ad hoc per le photo opportunity.

Non mancheranno inoltre alcuni dei titoli di maggior successo per PlayStation VR (PS VR), come Astro Bot Rescue Mission e il recente ed esplosivo Blood & Truth, insieme all’anteprima dell’atteso Marvel’s Iron Man VR. Per tutti gli appassionati del brand PlayStation, presso lo Stand, sarà inoltre possibile, per la prima volta in Italia, acquistare gli esclusivi prodotti PlayStation Gear, con sconti riservati agli abbonati al PS Plus.

Come ogni anno, lo stand PlayStation ospiterà anche un’ampia varietà di titoli Terze Parti.

A cominciare dai giochi targati 2K, Borderlands 3 e NBA 2K20, per proseguire con lo spassosissimo Crash Team Racing Nitro-Fueled di Activision e il simulatore Ace Combat 7: Skies Unknown di Bandai Namco Entertainment. Bethesda sarà presente con Doom Eternal, Wolfenstein Cyberpilot e The Elder Scrolls V: Skyrim, mentre grazie a Electronic Arts sarà possibile giocare a EA Sports FIFA 20. Infine Koch Media prenderà parte allo stand con F1 2019, Grid e MotoGP 19 e, in tandem con Square Enix, con anteprime del calibro di Final Fantasy VII Remake.

La Milan Games Week sarà inoltre teatro delle ultime fasi del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, il torneo italiano dedicato a Gran Turismo Sport, lanciato da SIE Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. Venerdì 27 settembre avrà luogo il Last Chance Qualifier, che garantirà ai primi due classificati l’accesso diretto all’evento finale. Il 28 settembre si giocherà poi la Finalissima,che vedrà i dodici migliori piloti sfidarsi per l’ambito premio finale.

di Davide Leoni, everyeye.it