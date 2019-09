Intesa Sanpaolo: Messina, vogliamo diventare leader assicurativo

“Potenzieremo il comparto assicurativo con centinaia di persone che verranno assunte e il nostro obiettivo è quello di diventare leader in Italia”. Così il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine del convegno a Torino, sulla cultura assicurativa. “Lo siamo già nel campo vita – ha aggiunto – vogliamo diventarlo in quello dei danni e credo che la potenzialità della nostra banca soprattutto per la forte sinergia fra la componente assicurativa e la Banca dei territori, quindi il nostro network distributivo, sia un unico fattore di successo distintivo rispetto a tutti gli altri operatori in campo assicurativo”. Messina ha poi osservato che “Torino è un centro ideale per investire sul fronte dell’assicurazione. Per noi l’assicurazione è una delle aree di business più importanti del gruppo ed è un completamento dei servizi che facciamo per i clienti, per la gestione non solo dei loro patrimoni ma anche delle esigenze di carattere personale, per la casa, per la salute”.