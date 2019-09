E’ morto Luca Virginio, Direttore relazioni gruppo Barilla

E’ morto Luca Virginio, Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne del Gruppo Barilla. Lo comunica, in una nota, l’azienda alimentare con sede a Parma. A ricordarlo con commozione il Presidente Guido Barilla: “Luca Virginio è stato un uomo Barilla vero e profondo. Lavoratore instancabile, appassionato e determinato nell’aiutare tutti noi a seguire una strada di valori, trasparenza, qualità. Barilla con il suo contributo è diventata un’azienda migliore”.

Profonda commozione in tutti i collaboratori Barilla per un collega dalle profonde doti, valori umani e professionali.

Nato a Firenze, Luca Virginio consegue la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma nel 1989. Dopo un’esperienza in Procter & Gamble, nel 2008 entra a far parte del Gruppo Barilla come Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne del Gruppo. Nel corso di crescenti responsabilità ricopre inoltre il ruolo di Vice Presidente del Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn).