Open Fiber, piano di investimenti su Bari e prossimi obiettivi

Stamane, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e del vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio, l’amministratrice delegata di Open Fiber Elisabetta Ripa ha presentato il piano di investimenti realizzato su Bari e i prossimi obiettivi per la città, che dal 2016 è una delle prime realtà in Italia a sperimentare l’intervento infastrutturale della Fibra Ottica. Oltre 40 milioni d’investimento privato, 2mila chilometri di fibra ottica posata fino all’interno di 147mila unità immobiliari, 190 chilometri di scavi e 243 chilometri di infrastrutture esistenti riutilizzate, un picco di 250 lavoratori impegnati in 30 cantieri giornalieri. Questi sono i primi numeri annunciati in conferenza stampa, relativi alla rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica realizzata a Bari da Open Fiber con il sostegno dell’amministrazione comunale e degli operatori partner che dal marzo 2017 mettono a disposizione degli utenti baresi i servizi di connettività a banda ultra larga. La conclusione dei cantieri, con le operazioni di ripristino della pavimentazione stradale in avanzamento sul 90% delle tracce, segna l’apertura di una seconda e fondamentale fase del processo d’innovazione in atto a Bari, che si articolerà su una serie di azioni rese possibili grazie ad un nuovo accordo siglato tra il Comune e l’azienda finalizzato ad implementare, incentivare e rendere sempre più performanti tutti quei servizi ad alta tecnologia e impatto sulla popolazione in grado di rendere più “intelligente” una città fino a trasformarla in Smart City. Altro obiettivo condiviso è garantire le stesse opportunità d’accesso alle tecnologie in tutte le aree della città, dal centro alle periferie, senza distinzioni. Riferite proprio alle zone meno centrali del capoluogo due ulteriori iniziative promosse da Comune e Open Fiber: la realizzazione di alcuni punti d’accesso wi-fi sul rinnovato lungomare di San Girolamo e un contest riservato a writers per la creazione di un murales sul tema della digitalizzazione. “Open Fiber è orgogliosa di avviare la seconda fase del suo intervento a Bari – ha dichiarato l’amministratrice delegata di Open Fiber Ripa -. Ciò avviene dopo il raggiungimento degli obiettivi di copertura programmati, in accordo con l’amministrazione comunale che è stata sempre al nostro fianco fin dall’avvio dei lavori. Ora è possibile attivare i servizi di Smart City a beneficio di tutti i cittadini. La fibra ottica è infatti un fattore abilitante per trasformare in realtà quotidiana la videosorveglianza ad alta definizione, la gestione intelligente della raccolta dei rifiuti, la telemedicina e tutti quei servizi che l’ingegno umano ci riserverà nel futuro. Bari, grazie a questo intervento, si candida dunque ad essere una delle principali Smart City del Mediterraneo”.