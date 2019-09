Generali lancia il primo green bond

Generali riacquista subordinati per 1 miliardo e lancia il primo green bond del gruppo. In particolare, spiega una nota, il Leone si offre di riacquistare per cassa dei propri titoli aventi prima data di call nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo. “L’invito rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022.

Tale rifinanziamento consentirà al Gruppo di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Generali 2021 annunciata nel novembre 2018” spiega una nota. La compagnia assicurativa ha anche annunciato un’emissione di un nuovo bond Tier 2 con struttura bullet e formato “green”, che rappresenta il primo green bond emesso dal Leone.