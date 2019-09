Ferretti, gli yacht di lusso sbarcano in Borsa: a ottobre la quotazione a Milano

E’ previsto che l’offerta si concluda entro la fine di ottobre 2019, tenendo conto delle condizioni di mercato al momento e del ricevimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana e Consob della documentazione relativa all’Ipo. Nell’ambito dell’Offerta, Barclays Bank, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Bnp Paribas agirà anche come Sponsor ai fini della quotazione.

Il gruppo Ferretti

Con ricavi superiori a 600 milioni di euro nel 2018, il gruppo Ferretti è leader mondiale nel mercato degli yacht di lusso, con una quota di mercato dell’8% nel mercato della produzione di yacht seriali e semi-custom. La leadership di Ferretti trova le sue radici in marchi come Ferretti Yachts, Custom Line, Riva, Pershing, Crn, Mochi Craft, Itama e Wally di recente acquisizione, coprendo un’ampia gamma di segmenti e nicchie di mercato. Facendo leva sui suoi 8 marchi (tra cui il marchio storico Riva), il gruppo vanta un portafoglio di 43 modelli che vanno da agili 30 piedi, fino a imponenti yacht semi-dislocanti di 42 metri, oltre alla capacità di costruire yacht completamente personalizzati fino a 95 metri. Nel periodo 2014-2018, ha lanciato 33 nuovi modelli che hanno rappresentato circa il 90% dei ricavi nel 2018. Ferretti ha sei cantieri navali in Italia, specializzati per marchio e dimensione delle imbarcazioni e una rete globale di circa 60 dealer in oltre 70 paesi e più di 300 broker. I due azionisti di riferimento sono il gruppo cinese Weichai e Piero Ferrari, attraverso FInvestments. Weichai è uno dei maggiori gruppi manifatturieri in Cina e uno dei maggiori investitori cinesi in Europa, socio dal 2012 del gruppo degli yacht. Anche dopo la collocazione rimarrà il socio di maggioranza di Ferretti. Piero Ferrari, attraverso F Investments, ha investito in Ferretti nel 2016 portando la sua grande esperienza e il suo apprezzamento per il design e partecipando attivamente al processo di progettazione e sviluppo di nuovi modelli. Il team dirigenziale è guidato dall’ad Alberto Galassi (dal 2014).