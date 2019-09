Il governo inglese lancia la campagna “ready for Brexit”

“Ready for Brexit”, recita la campagna di informazione su Brexit voluta da Boris Johnson per accompagnare i suoi concittadini verso l’uscita dall’Ue. E sarebbe anche il caso di essere “ready” visto che (salvo sorprese) Brexit succederà tra due mesi. L’idea è quella di riempire le città, le stazioni, le strade di cartelloni pubblicitari e manifesti, oltre che di avviare una campagna sui social media sulle tv.

La campagna (per cui è stata messa a bilancio la cifra monstre di 100 milioni di sterline: per intenderci il doppio di quello che viene speso ogni anno per la pubblicità del lotto locale) di fatto si limiterà a esortare i cittadini a rivolgersi al sito del governo per dubbi e perplessità riguardo l’uscita dall’Ue. Una nota per il signor Johnson: l’ultima volta che una campagna politica usò l’espressione “ready for” qualcosa, erano i tempi di “ready for Hillary”: non andò benissimo.