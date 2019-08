Possibile annuncio martedì al Capital Markets Day

Cnh Industrial starebbe valutando lo spin off di Iveco, la società specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, controllata al 100%.

L’operazione – secondo quanto si apprende in ambienti finanziari – potrebbe essere annunciata nel Capital Markets Day che si terrà alla Borsa di New York martedì prossimo.

ANSA