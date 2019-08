Nuova funzione usa intelligenza artificiale per filtrare i post

Twitter sta testando una nuova funzione che consente agli utenti di seguire gli argomenti alla stessa maniera in cui si seguono gli account. Il social network ha annunciato che sta usando l’intelligenza artificiale per filtrare la miriade di cinguettii che riguardano argomenti specifici, da una squadra di calcio a un evento, per dar modo alle persone di vedere solo post pertinenti e di qualità.L’obiettivo è “rendere semplice il seguire un interesse come è semplice seguire un account”, ha spiegato Sriram Krishnan, direttore senior del product management, in un evento al quartier generale di Twitter a San Francisco, secondo quanto riportato dalla Cnbc.La nuova funzione è al momento in fase di sperimentazione su alcuni utenti Android, ma arriverà all’intera platea dei fruitori di Twitter entro la fine dell’anno, ha precisato l’azienda.

Ansa