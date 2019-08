L’iPad Pro avrà una tripla fotocamera

Sarà la stessa di iPhone XI. Sull’iPad classico attesi 2 sensori

Da mesi ormai si vocifera di un nuovo iPhone con tre fotocamere posteriori, che dovrebbe essere presentato da Apple il mese prossimo. Ma secondo le indiscrezioni più recenti, la tripla fotocamera potrebbe equipaggiare anche i prossimi iPad. A riferirlo è il sito giapponese MacOtakara, secondo cui i tre sensori saranno montati sull’iPad Pro, mentre l’iPad “normale” da 10,2 pollici ne avrà due.Apple quest’anno ha aggiornato gli iPad Air e Mini, ma entro la fine dell’anno sono attese le novità per gli altri due modelli di tablet della Mela. Stando ad alcune fonti interne alla catena di fornitori, l’iPad Pro dovrebbe montare la medesima tripla fotocamera attesa sull’iPhone XI, mentre sull’iPad dovrebbe vedersi la stessa doppia fotocamera dell’iPhone XI più economico, con schermo Lcd.Per i tablet di Cupertino sarebbe una novità rilevante.Finora, infatti, hanno montato una sola fotocamera posteriore: da 12 megapixel per l’iPad Pro e da 8 megapixel per gli altri modelli.

Ansa