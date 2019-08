Samsung svela il Galaxy Watch Active 2

Il nuovo smartwatch ha una ghiera digitale e connettività Lte

Samsung ha svelato l’Active 2, l’ultimo arrivato della famiglia Galaxy Watch. Lo smartwatch, che arriverà nei negozi a settembre, si caratterizza per la trasformazione della ghiera girevole che serve a selezionare le app e a spostarsi tra le schermate. Da “fisica”, la ghiera diventa infatti digitale, e consente di sfruttare meglio le dimensioni delle schermo curvo.Lo smartwatch, dedicato agli amanti dell’attività fisica, si presenta in due dimensioni, con quadranti da 40 e 44 millimetri e display Amoled da 1,2 e 1,44 pollici. La scelta è tra la cassa in alluminio e il cinturino in gomma, o la cassa in acciaio e il cinturino in pelle. Questa seconda variante è l’unica disponibile se si opta per l’orologio con connettività Lte.Il sistema operativo è quello proprietario di Samsung, Tizen OS, che si appoggia su un processore Exynos 9110. la Ram è da 768 MB (1.5 GB per l’Lte), con 4 GB di memoria interna.Tra le funzioni, la possibilità di tradurre istantaneamente in 16 lingue con la app Google Translate, di usare Twitter e di guardare video su YouTube, cercandoli attraverso comandi vocali.

