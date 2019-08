Tesla Model 3, il divertimento elettrico è targato Tesla

Primo modello di grande produzione del marchio americano, ha un prezzo più abbordabile rispetto alle “sorelle”, fra i 50 e i 70 mila euro. E si può noleggiare per un giorno con Enerev

Chi pensa che le auto elettriche siano noiose come elettrodomestici probabilmente non ne ha mai provata una. E sicuramente non ha mai provato la Tesla Model 3 Performance, una delle macchine più divertenti sul mercato. Perché, al di là di tutte le considerazioni pratiche che faremo dopo, la Model 3 si guida che è una meraviglia. Molto più agile della «sorellona» Model S, ha un’accelerazione così pulita e lineare che bastano pochi istanti al volante per relegare mentalmente alla preistoria cilindri e pistoni.La versione della nostra prova è la top di gamma, 70 mila euro di listino, due motori (uno per asse, trazione integrale) e 460 Cv di potenza. Considerando che la 3 pesa ben 1.800 kg, ci si sorprende della facilità con cui si lancia su per le salite. Sotto la pioggia, se si spinge forte sull’acceleratore la Model 3 scoda appena, ma rimane rassicurante.Nulla da dire, insomma, a livello dinamico. Passiamo al resto. L’abitacolo raggiunge sulla Model 3 un livello di minimalismo mai visto su un’auto di serie. La plancia è completamente vuota, a eccezione di uno schermo da 15″, del volante e di due aste: una fa da cambio, l’altra gestisce frecce, fari e tergicristallo. Tutto il resto – dal clima alla regolazione di volante e specchietti – si fa attraverso il touchscreen (che peraltro contiene il miglior sistema di infotainment sul mercato per usabilità e chiarezza). Il principio, insomma, è quello degli smartphone, che ai tasti fisici hanno rinunciato da tempo. Su un’automobile la scelta è più discutibile, perché l’assenza del cruscotto costringe a girare spesso la testa verso lo schermo centrale e le operazioni simultanee sono difficili.Radicale anche l’approccio alla personalizzazione: per semplificare un processo produttivo che gli americani hanno avuto difficoltà ad avviare – la Model 3 è il primo modello di grande serie di un marchio nato solo nel 2003 – non si può scegliere quasi nessuna opzione. Il tetto panoramico, che unisce parabrezza e lunotto in un’unica scenografica superficie trasparente, è di serie, ma d’estate può capitare di rimpiangere un bel pezzo di lamiera a schermare la luce.Altra scelta curiosa è quella della chiave: al posto del telecomando di Model S e X, la 3 propone una tessera, che però non può restare in tasca. Va avvicinata al montante centrale per sbloccare le maniglie e poi deve essere appoggiata sul bracciolo per avviare il motore. Un sistema macchinoso di cui non si sentiva la necessità. Più che soddisfacente, invece, lo spazio a bordo: abbondante per i passeggeri (anche posteriori) e per i bagagli.Quanto al classico punto dolente delle elettriche – l’autonomia – la 3 non delude. La versione in prova era una Long Range (530 km dichiarati): quando ci è stata consegnata quasi del tutto carica ne prometteva 430 reali, che non sono pochi. Nessun pensiero alle basse velocità – a proposito, la Model 3 sa anche essere molto docile, in città – ma se si va in autostrada bisogna mettere in conto un consumo maggiore.Per la ricarica le opzione sono le solite (smart box domestica o colonnina pubblica), più l’opzione – offerta solo da Tesla – della rete di caricatori veloci Supercharger a uso esclusivo dei modelli del marchio. Infine, il prezzo – il listino va dai 50 ai 70 mila euro. La 3 non è «l’elettrica popolare» annunciata da Elon Musk, ma non è nemmeno un’auto da nababbi, soprattutto se confrontata ad altre elettriche. E il rapporto divertimento/prezzo non ha pari.

L’elettrica? La prendo per il weekend Cresce il noleggio a breve termine

«Siamo stati i primi in Italia a offrire le Tesla con il noleggio a breve termine. La formula piace: abbiamo appena comprato altre due macchine, per un totale di 5». Enerev, la società di Federico Lagni e Bruno Galvagno (foto), offre Model 3, Model S e Model X a chi vuole provare il brivido dell’elettrico. «I privati noleggiano per valutare l’acquisto, per un weekend di svago, per fare un regalo o per un evento speciale, come un matrimonio – dice Lagni -. Le aziende ci chiamano per fiere o eventi, o quando vogliono fare vivere ai clienti un’esperienza fuori dal comune». I prezzi: 150 euro al giorno per la 3 (minimo due giorni), 400 per la S e 500 per la X. Consegne in tutta Italia, info su www.enerev.net.