Accarezzare gatti secondo la scienza, devono ‘condurre’ loro

Fusa e coda verticale tra gli ‘indizi’ che gradiscono le coccole

A molti gatti piace essere accarezzati, ma l’interazione con l’uomo è qualcosa a cui devono abituarsi col tempo per stare davvero bene. Sono importanti sia le caratteristiche umane, la personalità, l’essere maschio o femmina, sia le aree del corpo del gatto accarezzate. Alcuni mici possono reagire in modo aggressivo a un’attenzione fisica indesiderata, altri possono tollerare il contatto in cambio di cose buone (cibo e una casa).In generale, se va sempre tenuto presente che gatti pazienti non è necessariamente sono gatti felici, ci sono alcune strategie per accarezzarli e ottenere il gradimento: la principale è far si che a ‘condurre il gioco’ siano loro. Concentrarsi sul fornire ai mici più scelte e controlli possibili. Ad esempio, la possibilità di indicare se vogliono essere accarezzati o meno, e di controllare dove e per quanto tempo. A svelare come accarezzare i gatti secondo la scienza è Lauren Robin Finka, della Nottingham Trent University, esperta di comportamento dei gatti, su The Conversation.Questo approccio probabilmente richiederà un po ‘di autocontrollo, ma potrebbe ben ripagare, poiché ricerche mostrano che le interazioni con i gatti dureranno più a lungo quando il micio, piuttosto che l’uomo, le inizierà. È anche importante prestare attenzione al comportamento e alla postura del gatto. In generale, quelli più amichevoli si divertiranno a essere toccati nelle zone in cui si trovano le ghiandole facciali, compresa la base delle orecchie, sotto il mento e intorno alle guance. Questi posti sono generalmente preferiti rispetto ad aree come la pancia, la schiena e la base della coda.Tra i segni che il micio non gradisce le coccole, il fatto che allontani la testa, rimanga passivo non facendo le fusa e la pelle sia contratta e il pelo increspato, generalmente lungo la schiena. Se invece le coccole sono gradite, la coda tenuta in posizione verticale e la scelta di iniziare il contatto, le fusa, una postura rilassata, orecchie dritte e rivolte in avanti e il fatto di dare una leggera spinta se ci si ferma.

Ansa