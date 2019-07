Saipem, nuovo contratto da 300 milioni di euro in Arabia Saudita

Saipem si è aggiudicato un nuovo contratto da 300 milioni di euro in Arabia Saudita. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del gruppo, Stefano Cao, durante la conference call con gli analisti organizzata per illustrate i risultati del primo semestre. Nello specifico, si tratta della commessa offshore Lta pacchetto 43 assegnata da Saudi Aramco: “Il nostro compito consiste nell’installazione di condotte grezze e di condensa che collegheranno le strutture di Abu Island allo stabilimento di Khursaniyah sul campo Berri”, mentre il completamento del progetto è previsto per la seconda metà del 2022, ha specificato Cao.

Nel primo semestre Saipem ha ottenuto ordini per 9,5 miliardi di euro, un dato che va aumentato di altri 3,2 miliardi circa grazie a ulteriori ordini acquisiti dopo il 30 giugno scorso, tra cui questo da 300 milioni in Arabia Saudita. Nel primo semestre del 2018 Saipem aveva acquisito nuovi ordini per poco meno di 4 miliardi di euro.

Il portafoglio ordini residuo di Saipem senza considerare società non consolidate ammonta a fine giugno scorso a 17,637 miliardi, contro i 12,619 miliardi di fine dicembre 2018.

Considerando il portafogli ordini comprensivo delle società non consolidate, il totale ammonta a quasi 19,4 miliardi di euro a fine semestre. Il blackolog, come emerso durante la presentazione agli analisti, riguarda per il 66% il settore non oil, e per il restante 34% il comparto oil.