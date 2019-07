Tav, Salvini: “Nessuno scambio con Conte”

“Non penso che ci sia lo scambio del mercato. La Tav è fondamentale come la Pedemontana e altre infrastrutture strategiche. Mi auguro che nessuno dica questi sì per rimandare il voto o far piacere a Salvini”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, conversando con i cronisti fuori Palazzo Chigi, ai quali spiega che “il no del M5S alla Tav è contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente. Chi rimane contro il Tav non è contro Salvini ma è contro tutto tout cout, è contro il buonsenso”.

E a chi gli domanda se un eventuale voto parlamentare del M5S contro la Tav renderebbe necessaria una verifica nel governo, risponde: “A me interessano i fatti: la Tap si fa perché l’energia deve costare meno, la Tav si fa perché viaggiare deve costare meno. Ho a cuore il futuro degli operai dell’Ilva e mi rifiuto di pensare alla chiusura degli stabilimenti. Ho a cuore il fatto che se c’è del petrolio sotto il nostro mare e la nostra terra, si possa estrarre perché ci conviene. A me interessa la sostanza e la sostanza per il momento ci dà ragione quindi avanti così”.

Quanto alle tenuta del governo, Salvini ricorda di aver “sempre detto che se il governo fa, il governo va avanti: tra ieri e oggi ci sono stati bei segnali di sblocco“.

Il vicepresidente del Consiglio ha quindi annunciato che “il Cipe di questa mattina ha sbloccato 50 miliardi di euro di opere pubbliche ferme da anni” (strade, scuole, ospedali, ferrovie e altri cantieri). “Mentre parlano, noi lavoriamo”, ha detto in diretta Facebook.

Sempre attraverso il social, Salvini è intervenuto sul caso ‘Russia-gate’. “I giornali cercheranno i rubli di Mosca, gli yen, il petrolio, le bottiglie di vodka… non c’è, se devo guardarmi lo spionaggio mi guardo i film di James Bond. Siamo un movimento libero, non abbiamo chiesto o ottenuto soldi da nessuno”, ha detto, aggiungendo che “c’è il Pd che da settimane cerca rubli che non ci sono e oggi mi accuserà di essere un traditore, un figlio di Putin… son contento perché stiamo lavorando”.

Adnkronos