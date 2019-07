Terroni caput mundi / Lady Gaga è orgogliosa delle sue origini siciliane

La regina del pop è contenta di riabbracciare i parenti. E Jessica Battistello si sfoga

BRADLEY E IRINA SI SONO LASCIATI COLPA DELLA SICULA LADY GAGA?

L’addio di Bradley Cooper e Irina Shayk, per mesi è rimasto avvolto nel mistero. A causa di Lady Gaga, indicata comela causa dellafine della storia tra l’attore statunitense, 44 anni, e la top model russa, 33enne, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo. Lady Gaga (New York, 28marzo 1986), all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, cantautrice, attrice e attivista, è nata nell’Upper East Side. Il padre è un imprenditore e ristoratore statunitense di origini siciliane: il trisavolo della regina del pop si chiamava Antonino Germanotta, faceva il calzolaio e ha lasciato Naso, un piccolo comune nel messinese, nel 1908, per arrivare in America. Lady Gaga è orgogliosa delle sue origini italiane: in occasione di un concerto a Milano ha annunciato che avrebbe, per la prima volta, incontrato la sua famiglia. Infatti, una delegazione di suoi parenti e cugini è andata a Milano per conoscere la diva ,che ha raccontato l’incontro proprio dal palco del Mediolanum Forum «Oggi è un giorno speciale per me perché la mia famiglia si è riunita per la prima volta. Sono venuti fin dalla Sicilia per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare a mio nonno, quando è andato via dall’Italia per venire in America, lasciandosi dietro tutto, compreso un paese meraviglioso». (globalist.it, 21/01/2018). La mamma della strepitosa cantautrice, Cynthia Bissett, è figlia di Paul Bissett e Veronica Ferrie. Quest’ultimo cognome era inizialmente Ferri senza la“e” finale ed apparteneva a Vincenzo “James” Ferrie (morto nel 1967), marito di Filomena “Minnie”Campana (cognome che prima di emigrare era “Campagna”), entrambi partiti per gli States rispettivamente nel 1905 e nel 1913 come si legge su Gagapedia «from Broccostella (Frosinone, Lazio, Italy)».

I BISNONNI DI BROCCOSTELLA LEI REGINA DI MADAME TUSSAUDS

In sintesi: i bisnonni di Lady Gaga da parte di madre erano di Broccostella. E piace pensare che un po’ del suo sangue appartenga a questa terra, sempre straordinariamente prolifica per quelche concerne l’arte e la cultura. Sarebbe bello se un giorno la star americana tornasse nei suoi luoghi d’origine, magari per un concerto… anche soltanto con l’ausilio del pianoforte visto che lo suona stupendamente! (sora24.it, febbraio 2016). Per la musica e lo stile Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di Michael Jackson o Madonna, ma anche di David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d’arte si ispira proprio alla canzone Radio Ga Ga dei Queen. Nel mese di agosto 2010 si apprende che Lady Gaga avrà una sua riproduzione in cera in ogni museo di Madame Tussauds, stabilendo il record di essere la prima artista nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei dieci musei sparsi nel mondo. Nel 2018 recita nel film A Star is Born, primo film diretto da Bradley Cooper: la canzone Shallow interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore-regista, emoziona tantissimo, vince l’Oscar. (biografieonline.it) Ma torniamo a Bradley Cooper e IrinaS hayk: è colpa di Lady Gaga? Lo scoop è di ‘People’, che è riuscito ad intercettare una fonte vicina alla coppia e ha rivelato come la causa ultima della rottura sia stata proprio la realizzazione di A Star is Born. ‘People’ riferisce le voci insistenti su una relazione tra Gaga e Bradley: avrebbero contribuito a creare tensioni in un momento delicato della coppia.E poi è intervenuto Christian Carino, manager ed ex fidanzato di Gaga, che ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram «Alcune donne hanno paura del fuoco. Altre lo diventano». Molti hanno visto in questo un silenzioso sostegno alla vicenda sentimentale (vogue.it, giugno 2019).

GOSSIP: LADY GAGAE BRADLEY VIVONO GIÀ INSIEME A NEW YORK?

Le indiscrezioni si susseguono. La rivista ‘In Touch’, però, è andata oltre, rivelando anche che Bradley Cooper e Lady Gaga starebbero già vivendo insieme, nella casa dell’attore a New York. E i fan della cantante sognano per la loro beniamina una storia d’amore con uno degli uomini più sexy del mondo. Al momento, però, non ci sarebbero concrete conferme. Cooper per adesso vuole aspettare, anche perché la separazione da Irina è ancora fresca e c’è di mezzo la figlia, la piccola Lea, di due anni.

JESSICA IN TIVU PAZZA D’AMORE «CON ANDREA NON ERO FELICE»

Temptation Island 2019, Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena «Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga». Ma chi è Alessandro Zarino? Nato a Napoli il 28 marzo 1991, Alessandro è un modello e insegnante di Crossfit. La sorella Chiara lo ha fatto entrare nel mondo della moda mandando all’agenzia Elite alcune foto del fratello.Che si è affermato alivello mondialecome modellovivendo ancheper unlungo periodo in Australia. Ha lavorato anche con Naomi Campbell. Jessica ha detto «Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene, che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare». Jessica e Andrea Filomena dovevano sposarsi, ma la partecipazione a Temptation Island 2019 è stata fatale. Decisiva per lacoppia la presenza del single Alessandro Zarino, «In realtà non mi sono avvicinata ad Alessandro. Ci siamo ritrovati a parlare in modo molto naturale…».