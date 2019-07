Fca, nel mercato business quota di mercato al 31,8%

«Le auto non sono tutte eguali, le rate sì». E’ questo lo slogan scelto da Fca per lanciare la campagna promozionale rivolta alle aziende e ai liberi professionisti con partita Iva che «punta a rivoluzionare i processi di acquisto di una vettura», spiega Simonetta Cerruti, head of commercial operations Fca per il mercato Italia. L’obiettivo della casa automobilistica è di «semplificare la scelta del cliente che in questo caso si limita ad individuare l’esborso mensile che intende pagare e poi si reca in concessionaria ed è libero di scegliere qualsiasi auto e qualsiasi soluzione d’acquisto». L’iniziativa si chiama Business Revolution e, grazie alla collaborazione con Fca Bank e Leasys, viene offerta la stessa rata mensile per ogni soluzione di mobilità: finanziamento, leasing e noleggio. La logica di Business Revolution è basata dunque su una rata fissa e sempre costante per ogni prodotto all’interno dello stesso brand e applicabile sui tre prodotti elencati. Ad esempio, per la gamma Fiat e Lancia il prezzo è di 179 euro al mese; per la gamma di SUV Jeep da 199 euro al mese e per Alfa Romeo di 299 euro al mese.

Business Revolution, attiva fino al 31 luglio, potrebbe essere prolungata. «Con questa nuova iniziativa – spiega Cerruti – Fca fa un ulteriore passo avanti nell’innovazione dedicata alla clientela business, portando novità nel momento in cui il mercato è pronto a recepire la novità, così come testimoniano i risultati di vendita». Il Bonus Impresa lanciato a fine 2017/2018 è stato riproposto successivamente con plafond crescenti «fino a febbraio-marzo quando abbiamo messo a disposizione un plafond di 30 milioni, che si è esaurito nel corso di soli due mesi». Nel secondo trimestre di quest’anno, inoltre, Fca ha lanciato bonus Lavoro che quando si è concluso «ci ha permesso di incrementare del +40% le vendite al target aziende e liberi professionisti». Infine a maggio, l’avvio di Noleggio Chiaro su Alfa Romeo, «ha permesso di raddoppiare le vendite di Stelvio alla clientela business, rispetto allo scorso anno. La nostra capacità di essere pionieri in questo campo ci ha permesso di mantenere la quota di mercato nel segmento business che è del 31,8% in linea con il risultato ottenuto l’anno scorso».

Maurizio Tropeano, La Stampa