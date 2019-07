Brexit, Labour appoggia referendum bis

Svolta di Jeremy Corbyn sulla Brexit: il leader dell’opposizione britannica schiera ufficialmente il Labour a favore d’un secondo referendum e si impegna a sostenere l’opzione Remain se il prossimo governo Conservatore si arrenderà all’idea di un nuovo voto popolare, contro qualunque ipotesi di divorzio no deal come pure contro qualunque “dannoso” accordo di uscita dall’Ue di marca Tory. La decisione, rinviata nelle settimane scorse, è stata ratificata oggi dal governo ombra e annunciata in una lettera aperta.

ANSA