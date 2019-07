Mediaset, Vivendi chiede Assemblea per annullare delibere voto plurimo

E’ tempo di prendere decisioni importanti in casa Mediaset. La francese Vivendi, titolare di n. 113.533.301 azioni del Biscione pari al 9,61% del capitale sociale, ha “intimato di convocare senza ritardo una nuova assemblea straordinaria al fine di revocare le deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria del 18 aprile u.s. (modifica dell’art. 7 dello statuto sociale) che, a suo dire, sarebbero invalide per aver illegittimamente escluso Vivendi S.A. dall’esercizio del diritto di voto”. Tale convocazione avverrebbe “nell’interesse di Mediaset e dei suoi azionisti”. “Il Consiglio di Amministrazione svolgerà le opportune valutazioni sulla richiesta in vista dell’assunzione delle determinazioni di competenza”.