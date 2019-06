Lego si compra Gardaland e il museo delle cere Madame Tussauds

I mattoncini Lego riemergono dalla crisi e si comprano il colosso britannico Merlin Entertainments, primo gruppo in Europa nel settore dei parchi di divertimento per famiglie e secondo al mondo dopo la Disney. In Italia Merlin è conosciuta perchè dal 2005 controlla il parco dei divertimenti Gardaland sul Lago di Garda che ogni anno ospita migliaia di visitatori da tutto il mondo. Tra le proprietà più note in mano a questa multinazionale del divertimento c’è anche il celebre museo delle cere di Londra, Madame Tussauds. Le attività gestite sono moltissime: Merlin, che è quotata sulla piazza di Londra, opera in oltre 130 strutture, 19 hotel e 6 villaggi vacanze in 25 nazioni distribuite su 4 continenti. Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili ai suoi oltre 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari e le diverse tipologie di attrazioni anche con l’impegno dei suoi circa 28.000 collaboratori (alta stagione).

Del portafoglio Merlin fanno parte anche gli otto parchi Legoland, i centri di attrazione dedicati agli appassionati dei giocattoli di mattoncini. La società danese era stata costretta a cederli a Merlin nel 2005 perché in difficoltà finanziarie. Oggi questi parchi tornano nelle mani dei vecchi proprietari.

A fare il passo verso quella che sarà una delle più grandi acquisizioni nel settore del tempo libero è stata Kirkbi, il veicolo della famiglia del fondatore della Lego, Ole Kirk Kristiansen. L’operazione sarà effettuata insieme alla società Usa di private equity Blackstone e con il fondo pensione canadese CPPIB. L’accordo valuta Merlin e il suo debito, circa 5,9 miliardi di sterline (6,6 miliardi di euro). Alla fine dell’acquisizione, la famiglia Lego deterrà il 50% della nuova realtà nata nel mondo del tempo libero e che guarda anche all’Italia.

La notizia del mega-shopping è stata accolta con un balzo del 14% delle quotazioni Merlin sulla piazza di Londra. L’operazione, che dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre dell’anno, si effettuerà a un prezzo di 455 pence per ogni azione Merlin, nel pomeriggio quotava a 450 pence.

Sanrdra Riccio, La Stampa