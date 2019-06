Avete un problema con gli elettrodomestici Whirlpool? Vi tocca pagare (caro)

Carissimi lettori romani, vogliamo informarvi di una situazione incresciosa riguardante il servizio assistenza clienti Whirlpool. Probabilmente avete in casa una lavatrice o una lavastoviglie del noto brand di elettrodomestici. Speriamo sempre che i vostri elettrodomestici a marchio Whirlpool non si rompano mai, altrimenti vi potreste eventualmente trovare ad affrontare una brutta sorpresa. Oggi un nostro lettore ha avuto problemi con la lavastoviglie. Si era rotta. E per prima cosa ha cercato su Google un servizio di assistenza tecnica Whirplool a Roma. Il primo sito suggerito dal motore di ricerca proponeva un annuncio allettante: “Solo dal 17 al 30 giugno, chiami e risparmi fino al 50%. Oggi uscita a 0 euro. Chiama subito”. Il sito in questione è https://whirlpoolroma.assistenzacertificata.it/Whirpool/. Si propone spartano, senza fronzoli e adornature nel design. A campeggiare al centro della scena web è il numero di telefono di telefono dell’assistenza, 06 622 916 19, che il sito assicura immediata. Ed è effettivamente l’assistenza è rapida, fulminea, l’impiegata è cortese nei modi e soprattutto celere nel segnalare il guasto al tecnico, già pronto per andare in casa del cliente, per ispezionare l’elettrodomestico e capire il problema. Tutto pare andare per il meglio, e il nostro lettore sembra tranquillo: dovrà pagare soltanto 20 euro per la chiamata del tecnico. Prezzo per altro più che giustificato, perché la benzina (purtroppo!) non te la danno gratis e andare da un capo all’altro di Roma costa. Il problema viene dopo, quando il tecnico è a casa e dà la bella (si fa per dire) sorpresa. Dopo aver esaminato il prodotto e aver emesso la triste sentenza (“l’elettrodomestico è da buttare”), il tecnico conclude la visita con un’inaspettata mazzata: “Sono 70 euro”. Ora questi 50 euro in più, da dove sono saltati fuori? Al telefono, l’impiegata era stata chiara: 20 euro per la chiamata. Sapete perché il nostro lettore – ormai vittima – ha dovuto sborsare 70 euro? Soltanto perché il tecnico ha aperto lo sportello della lavastoviglie e ha capito il cuore del problema. Non è uno scherzo, purtroppo è così: 50 euro in più per un’apertura di sportello. 50 euro in più che non stavano né in cielo né in terra, perché al telefono l’impiegata era stata chiarissima: il tutto costava solo 20 euro. Vi pare normale? Naturalmente non lo è. Ed è per questo che vi abbiamo informato della vicenda, affinché voi possiate tutelarvi per non diventare vittime di spiacevoli disavventure.