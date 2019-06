Daniel Ek, il fondatore di Spotify, assiccura: l’Europa può ancora avere un ruolo forte nell’hi tech

Sono 44 fondatori, hanno una startup che sperimenta tecnologie avanzate, dall’aerospazio al biotech, sono europei, e spesso attraversano una fase cruciale: stanno cercando i fondi necessari per far diventare vera la loro idea. Sono stati selezionati con cura, e di fronte hanno finalmente il campione continentale della startup che ce l’ha fatta. Il fondatore di Spotify, lo svedese Daniel Ek, 36 anni, è tra i pochi fondatori di un grande brand tech a venire dall’Europa. Tutti i fondatori, Ek incluso, sono stati convocati a Torino da John Elkann, presidente di Fca e Fondazione Agnelli, che ha dato vita a SEI, una scuola che insegna imprenditorialità e innovazione, e con il SEI Forum vuole far incontrare gli scienziati con un potenziale da imprenditore e quelli che il percorso l’hanno già intrapreso.

Per due giorni, nella settimana della prima Italian Tech Week, incontrano Ek e altre decine di imprenditori ed esperti pronti ad aiutarli, e qualche volta a investire. All’Officina Grandi Riparazioni, dove per un secolo si è perfezionata una tecnologia – i treni – Elkann dialogherà questa mattina con Ek in un forum aperto al pubblico. Ieri sera la platea è stata ristretta ai soli fondatori, e Ek, polo nera e risposte senza giri di parole, ha raccontato la sua storia, insistendo sul ruolo chiave che l’Europa può ancora avere nell’epoca digitale, rispetto alla prevalenza dei gruppi tech americani.

La piattaforma per la musica che conta su oltre 100 milioni di abbonati paganti è nata perché Ek ha seguito tre principi chiave: lavorare in un ambiente da cui sia possibile imparare, divertirsi, e avere un impatto positivo nel mondo. La prima ondata del web, fino allo scoppio delle dotcom nel 2001, aveva trasformato Ek in imprenditore: a 14 anni gestiva un’agenzia che faceva siti web per aziende. A 21 anni aveva raggiunto una ricchezza (5 milioni di euro) che gli sarebbe stata sufficiente per non lavorare più. Così ha potuto smettere, scegliere, e pochi anni dopo ha lanciato Spotify. Oggi i tre principi chiave sono ancora validi. Uno dei ragazzi chiede: è preoccupato per lo scoppio di una nuova bolla web? Il fondatore risponde: oggi il mercato sarà razionale, ci saranno micro- scoppi, ma non è quello il problema. Il nodo centrale, secondo Ek, è la concentrazione di ricchezza (e dati) tra le grandi aziende tech, tanto da diventare insostenibile. L’attenzione alle diseguaglianze è un chiodo fisso. Non è un caso che proprio Spotify stia dando battaglia a Apple, suo concorrente anomalo (possiede una buona quota dei telefoni che gli utenti di Spotify usano).

Le dimensioni contano. Proprio per questo Ek esorta i fondatori: bisogna ragionare come europei. E ripartire dal fatto che l’Europa ha una sola società tech che vale più di 100 miliardi, la tedesca Sap (Spotify, quotata a New York, capitalizza 26 miliardi di dollari e avrà 6,5 miliardi di ricavi nel 2019). Oggi, però, Ek ha più fiducia sull’Europa di dieci anni fa: pensa che le fondamenta per un riscatto ci siano. “Con il Forum – dice John Elkann – vogliamo incoraggiare giovani talent i, europei ma anche provenienti da altri continenti, a creare grandi aziende in Europa: in particolare puntiamo su imprenditori che stanno sviluppando tecnologie d’avanguardia, basate sulle più recenti applicazioni della ricerca scientifica”.

Beniamino Pagliaro, Repubblica.ti