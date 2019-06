Peugeot sceglie eprcomunicazione

Nuova e importante acquisizione dell’agenzia eprcomunicazione: si tratta di PEUGEOT, colosso automobilistico che fa parte di Groupe PSA.

Forte dei suoi 208 anni di storia industriale, ora la Casa del Leone guida la transizione energetica nel mondo dell’automotive. PEUGEOT, infatti, dopo aver innovato il mercato dell’auto per decenni, è impegnata fortemente nella direzione della salvaguardia del pianeta e dell’ecosostenibilità. Lo fa con soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia, in grado di realizzare già oggi un nuovo concetto di mobilità sostenibile, ma sempre molto appagante per il Cliente, com’è sua tradizione.

eprcomunicazione affiancherà l’azienda automobilistica, accompagnandola nella narrazione del percorso verso una transizione energetica a vantaggio di una mobilità sostenibile ed elettrificata, curando l’ideazione e la realizzazione di progetti speciali, le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa.

eprcomunicazione, storica società di RP romana guidata da Camillo Ricci, è tra i maggiori player italiani nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione integrata con particolare esperienza nel campo istituzionale, della sostenibilità e del sociale. La società romana conferma anche, in questo modo, la posizione di leader nella comunicazione dello sviluppo sostenibile.

Paola Garifi, Ufficio Stampa eprcomunicazione