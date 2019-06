I segreti delle star / Steve McQueen

La vita spericolata del bullo che voleva solo una mamma

Drogato, immorale, adultero seriale. Curò la dislessia leggendo i copioni. Collezionava donne solo per colmare il vuoto lasciato da colei che, messolo al mondo, lo abbandonò

(di Cesare Lanza per LaVerità) Drogato, immorale, adultero… La star maschile più virile di Hollywood, Steve McQueen, sbatteva il telefono in faccia ali’agente della moglie, Ali Mc Graw, attrice, impedendole di òavorare per cinque anni. Poco male, se non fosse stato che McQueen provinasse disinvoltamente aspiranti attrici, giovani e bellissime, per film inesistenti e con scopi evidenti, inoltre trovava molto piacevoòe dormire con prostitute. Attratto dalle orge. Secondo il suo biografo Marc Eliot, in tempi pre Viagra McQueen divise una volta stanza e letto con sette donne. Le sue droghe preferite: lsd, peyote (allucinogeno derivato dal cactus), cocaina. E alminitrato, per sostenere le performance sessuali. McQueen non era per niente affascinante: basso, di poche parole, comunicava spesso soltanto con grugniti, 0 monosillabi. Invidioso del successo degli altri attori, una volta per sfregio urinò sotto la casa di James Garner. Il suo comportamento terribile è presunibilmente collegato alla infanzia travagliata. La biografia rivela come McQueen sfuggì miracolosanente agli assassini della banda del «reverendo» Charles Manson. Steve infatti fu l’amante di Sharon Tate, moglie do Roman Polanski, morta nel famoso massacro di Bel Air, e compariva nella «lista» delle persone da far fuori, compilata dagli psicopatici assassini agli ordini di Manson (che non commise materialmente gli omicidi, ma li ordinò). Sulla bisessualità del macho Steve, dall’effeminatezza inquietante, esistono vari aneddoti. Una volta si indignò, con forte ira, perché James Dean si era rifiutato di ricambiare di pettinargli i capelli, chiamandolo «mangia spahetti». Paranoico, aggressivo, violento e notoriamente esigente sul set dei suoi film, McQueen ha vissuto la sua vita a folle velocità, innamorato com’era di macchine veloci, moto, femmine, droghe e alcol. Sposato tre volte, tradiva in maniera impulsiva le sue compagne, era sempre terrorizzato dal timore di perdere notorietà e denaro, secondo il suo amico Robert Vaughn. Si vantava di aver sempre dormito con le corotagoniste dei suoi film con poche eccezioni: la vanteria era sostenuta da inoppugnabili prove. Sul set (1963) del Soldato sotto la pioggia, McQueen avrebbe dormito con entrambe le due donne protagoniste, Chris Noel e Tuelay Weld. Durante Junior Banner (1971), ebbe una storia con la protagonista Barbara Leigh, lei lo coinvolse in un triangolo amoroso con Elvis Presley.

Molti non dimenticheranno mai il suo fascino aspro, altri ricordano aspetti oscuri. L’attrice inglese Shirley Anne Field, che ha recitato con McQueen nel 1962 in Amante di guerra, dice che l’attore aveva ‘gravemente picchiato’ una ragazza che aveva portato a casa una notte, durante le riprese. In Love with the Proper Stranger (1963), al contrario, subì le scabrose e pesanti avances della sua partner Natalie Wood: lui la rifiutò per lealtà nei confronti del suo amico Robert Wagner, che era stato precedentemente sposato all’attrice. Ma si dice che molti anni dopo McQueen vinse gli scrupoli e anche la bella Wood entrò nell’interminabile elenco delle sue conquiste. Durante le riprese di Le Mans (1971) McQueen prima iniziò una relazione con la protagonista Louise Edlind, poi rischiò di morire in un incidente con la sua Porsche, stordito com’era, probabilmente, da un micidiale cocktail di cocaina e marijuana. Era anche geloso, possessivo, Steve; ruppe il matrimonio con sua moglie Neile dopo averla costretta a confessare un tradimento con un attore rivale: la minacciò con una pistola alla testa. Prima, l’aveva obbligata ad abortire il loro terzo figlio, sospettando che non fosse suo. Sul set di Getaway McQueen incontrò Ali MacGraw, di 9 anni più giovane, che abbandonò suo marito, il produttore Robert Evans, per poterlo sposare. Durante i cinque anni del loro matrimonio, lei non recitò più in nessun film. Il mito di Steve McQueen resiste oggi, immutabile, ed è legato anche alla sua forte passione per la velocità.. Le sue moto sono andate all’asta in occasione del 62° “Concours d’Elegance di Pebble Beach”. La decisione è stata presa dalla vedova Barbara McQueen, che ha scritto anche un libro di memorie, Steve McQueen: The Last Mile…revisited. I modelli delle due ruote battuti all’asta sono una Indian 4 cilindri del 1940, la Triumph Speed Twin del ’38, una delle sue preferite. Notoriamente McQueen amava moto ed auto tanto da interpretare spesso il ruolo di pilota nei film, quasi sempre senza controfigure. Nel 1970 partecipò alle 12 ore di Sebring insieme a Peter Revson con una Porsche 908 spyder, guidandola con un piede fasciato a causa di un precedente incidente motociclistico: arrivò primo nella sua categoria e secondo a pochissima distanza dal vincitore, Andretti su Ferrari. Tutte le sue moto ricordano una storia, basta pensare al finale del film La grande fuga, quando McQueen cerca di raggiungere la Svizzera a bordo di una Triumph TR6 Trophy, mascherata da Bmw bellica. Molti non dimenticheranno mai il suo fascino aspro, altri ricordano aspetti oscuri. L’attrice inglese Shirley Anne Field, che ha recitato con McQueen nel 1962 in Amante di guerra, dice che l’attore aveva ‘gravemente picchiato’ una ragazza che aveva portato a casa una notte, durante le riprese. In Love with the Proper Stranger (1963), al contrario, subì le scabrose e pesanti avances della sua partner: lui la rifiutò per lealtà nei confronti del suo amico Robert Wagner, che era stato precedentemente sposato all’attrice. Ma si dice che molti anni dopo McQueen vinse gli scrupoli e anche la bella Wood entrò nell’interminabile elenco delle sue conquiste. Durante le riprese di Le Mans (1971) McQueen prima iniziò una relazione con la protagonistapoi rischiò di morire in un incidente con la sua Porsche, stordito com’era, probabilmente, da un micidiale cocktail di cocaina e marijuana. Era anche geloso, possessivo, Steve; ruppe il matrimonio con sua moglie Neile dopo averla costretta a confessare un tradimento con un attore rivale: la minacciò con una pistola alla testa. Prima, l’aveva obbligata ad abortire il loro terzo figlio, sospettando che non fosse suo. Sul set di Getaway McQueen incontrò, di 9 anni più giovane, che abbandonò suo marito, il produttore Robert Evans, per poterlo sposare. Durante i cinque anni del loro matrimonio, lei non recitò più in nessun film. Il mito di Steve McQueen resiste oggi, immutabile, ed è legato anche alla sua forte passione per la velocità.. Le sue moto sono andate all’asta in occasione del 62° “Concours d’Elegance di Pebble Beach”. La decisione è stata presa dalla vedovan, che ha scritto anche un libro di memorie, Steve McQueen: The Last Mile…revisited. I modelli delle due ruote battuti all’asta sono una Indian 4 cilindri del 1940, la Triumph Speed Twin del ’38, una delle sue preferite. Notoriamente McQueen amava moto ed auto tanto da interpretare spesso il ruolo di pilota nei film, quasi sempre senza controfigure. Nel 1970 partecipòore di Sebring insieme a Peter Revson con una Porsche 908 spyder, guidandola con un piede fasciato a causa di un precedente incidente motociclistico: arrivò primo nella sua categoria e secondo a pochissima distanza dal vincitore, Andretti su Ferrari. Tutte le sue moto ricordano una storia, basta pensare al finale del film La grande fuga, quando McQueen cerca di raggiungere la Svizzera a bordo di una Triumph TR6 Trophy, mascherata da Bmw bellica.

Per capire meglio la sua inquieta e contraddittoria personalità, ecco alcune sue riflessioni, ricche di significati. «Tutti meritano di vivere, non soltanto di sopravvivere». «Mi sento allo stesso modo prima, durante e dopo aver scopato: una merda». «Penso che a causare la malattia sia stata sì la presenza di alluminio nei polmoni, ma anch e le tropp e pressioni che ho subito in un moment o particolar e della mia vita, in cui ho perfino pensato di mollare tutto». «Ho imparato che la vita è una strada lunga e difficile da percorrere, ma non bisogna fermarsi 0 si rischia di rimanere ai margini». Ed ecco alcuni giudizi e ricordi su di lui… «Il suo fascino nei confronti delle donne… Si affollavano intorno a lui come se fosse Dio, in modo da poter parlargli o stringergli la mano» (Robert Vaughn). «Lui stava guidando la sua moto e vide questa bella ragazza in piedi in un angolo di strada a Los Angeles… Si avvicinò a lei e le disse “Tesoro, sono Steve McQueen, andiamo a divertici un pò”. Lei saltò sulla sua moto e filarono via». (Joe Turkel, un amico di Steve). Claudia Cardinale: «Quel meraviglioso uomo e attore che era Steve McQueen… Con lui e sua moglie siamo diventati subito amici. Curiosamente era molto a disagio con le donne: timidissimo. Mi sono chiesta spesso come mai con me si sia trovato subito bene. Era un tipo strano, molto sensibile, silenzioso, inaccessibile».